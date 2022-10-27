Ни одного легионера в основе: стартовый состав Динамо на матч против АЕКа в Лиге Европы

Киевский клуб оказался на грани полного провала еврокубков. Спасти динамовцев способна только победа в поединке с вице-чемпионом Кипра.

В четверг Динамо сыграет пятый матч в групповом раунде Лиги Европы 2022-2023. Команда Мирчи Луческу будет противостоять в гостях АЕКу из Ларнаки, которому в конце сентября проиграла в Кракове (0:1).

Следите с нами АЕК – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Румынский специалист определился со стартовым составом "бело-синих" на игру, пишет 24 канал. С первых минут на поле появятся Тимчик, Вивчаренко и Ванат, тогда как все три легионера Кендзера, Перрис и Диалло оказались в запасе. Лонвейк и вовсе отсутствует в протоколе.

: Нещерет – Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат.: Игнатенко, Авраменко, Попов, Бурда, Кравченко, Кендзера, Караваев, Пэррис, Гармаш, Диалло, Беседин.

После четырех туров Динамо не набрало ни одного балла и следует последним в группе В Лиги Европы. Шансы на выход в плей-офф турнира уже утрачены, туда путевки забронировали Фенербахче и Ренн.

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Тем не менее у киевлян еще остаются шансы на проход в плей-офф Лиги конференций. Для этого по итогам турнира нужно занять третье место, где находится АЕК. Расстояние – три очка, поэтому киевлян спасет только победу в Ларнаке.