У четвер Динамо зіграє п'ятий матч у груповому раунді Ліги Європи 2022-2023. Команда Мірчі Луческу протистоятиме в гостях АЕКу з Ларнаки, якому наприкінці вересня програла в Кракові (0:1).

Слідкуйте з нами АЕК – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Румунський спеціаліст визначився зі стартовим складом "біло-синіх" на гру, пише 24 канал. З перших хвилин на полі з'являться Тимчик, Вівчаренко та Ванат, тоді як всі три легіонери Кендзьора, Перріс та Діалло опинились в запасі. Лонвейк і зовсім відсутній у протоколі.

СТАРТОВИЙ СКЛАД: Нещерет – Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Ванат.

Запасні: Ігнатенко, Авраменко, Попов, Бурда, Кравченко, Кендзьора, Караваєв, Перріс, Гармаш, Діалло, Бєсєдін.

Після чотирьох турів Динамо не набрало жодного балу та йде останнім у групі В Ліги Європи. Шанси на вихід в плей-офф турніру вже втрачені, туди путівки забронювали Фенербахче та Ренн.

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Тим не менше, у киян ще залишаються шанси на прохід у плей-офф Ліги конференцій. Для цього за підсумками турніру треба зайняти третє місце, де зараз перебуває АЕК. Відстань – три очки, тому киян врятує лише перемогу у Ларнаці.