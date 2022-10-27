АЕК – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское Динамо сегодня, 27 октября, сыграет матч против АЭКа на выезде. От результата этого матча будет зависеть, выйдет ли Динамо в еврокубковую весну. Начало матча АЭК – Динамо в 19:45.

Динамо проиграло все четыре матча в группе Лиги Европы. В том числе киевляне уступили АЭКу со счетом 0:1. Именно кипрская команда и опережает Динамо в турнирной таблице, занимая третье место, которое дает право весной 2023 года сыграть в плей-офф Лиги конференций. Шанс сыграть в плей-офф Лиги Европы обе команды уже лишились.

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Динамо в этом матче устроит только победа. Все остальные результаты оставят команду на последнем месте в группе. Кроме того, лучше победить с разницей в два гола или больше. И после этого в последнем туре сыграть не хуже, чем АЭК.

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Перед игрой главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своими ожиданиями.

"Ожидаю тяжелый матч, ведь соперник находится в хорошем функциональном состоянии. Кроме того, у них просто фантастический стадион, отличный газон. Они тренируются один раз или два раза в день, находятся со своими семьями в замечательной стране. Мы должны проявить в игре огромное желание, ведь эта победа для нас очень важна. Еще никогда мы не оказывались в такой тяжелой ситуации, но думаю, мы справимся", – заявил Луческу.

Матч АЭК – Динамо начнется в 19:45.

Онлайн-трансляция матча АЭК – Динамо будет доступна в этой новости.