Динамо програло усі чотири матчі в групі Ліги Європи. У тому числі кияни поступилися АЕКу з рахунком 0:1. Тож саме кіпрська команда і випереджає Динамо в турнірній таблиці, посідаючи третє місце, яке дає право весною 2023 року зіграти в плей-офф Ліги конференцій. Шанс зіграти в плей-офф Ліги Європи обидві команди вже втратили.

До теми Кияни висять на волосині від ганьби: Динамо потрібно лише перемагати АЕК у Лізі Європи

Динамо в цьому матчі влаштує лише перемога. Всі інші результати залишать команду на останньому місці в групі. Окрім того, краще перемогти з різницею у два голи чи більше. І після цього в останньому турі зіграти не гірше, аніж АЕК.

Детальніше Динамо має шанс вийти в плей-офф єврокубків: треба зробити те, що в цьому сезоні ще не вдалося

Перед грою головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився своїми очікуваннями.

"Очікую важкий матч, адже суперник перебуває у хорошому функціональному стані. Крім того, у них просто фантастичний стадіон, чудовий газон. Вони тренуються один раз чи двічі на день, перебувають зі своїми сім’ями у чудовій країні. Ми маємо проявити у цій грі величезне бажання, адже ця перемога для нас надзвичайно важлива. Ще ніколи ми не опинялися у такій важкій ситуації, але думаю, ми впораємося", – заявив Луческу.

Матч АЕК – Динамо розпочнеться о 19:45.

Онлайн-трансляція матчу АЕК – Динамо буде доступна в цій новині.