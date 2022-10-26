"Сопернику нечего терять": тренер АЕКа опасается Динамо в решающем матче

26 октября 2022 , 17:59
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Источник:

сайт Динамо

Главный тренер АЕКа Хосе Луис Ольтра в преддверии матча Лиги Европы ответил на вопросы представителей СМИ. Кипрская команда надеется оставить Динамо за бортом еврокубков.

27 октября киевское Динамо на выезде сыграет против кипрского АЕКа из Ларнаки в матче 5-го тура Лиги Европы. "Бело-синих" в этом сражении устроит только победа.

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Наставник кипрского АЕКа Хосе Луис Ольтра провел пресс-конференцию накануне домашнего поединка против динамовцев. Испанский специалист отметил важность матча в Ларнаке для обеих команд.

"Завтрашняя игра – очень важная для нас. У нас есть исторический шанс выйти из группы. Нам противостоит очень хорошая команда, которая добавила по сравнению с прошлой нашей встречей. Игроки Динамо в хорошей форме, у них грамотный тренер.

Но я хочу видеть от своей команды смелую и идеальную игру. Мы не будем играть на ничью, хотя нас устраивает такой результат. Когда вы рассчитываете на ничью, то, скорее всего, проиграете. Поэтому наша единственная цельпобеда".

Кроме того, испанец отметил потенциал киевлян, которые будут играть только на победу.

Конечно, сопернику нечего терять, но их целью изначально было пройти квалификацию. И именно поэтому они хотят победы",
– сказал наставник АЕКа.

  • Напомним, что после четырех сыгранных туров киевляне не набрали ни одного пункта и занимают последнюю строчку в турнирной таблице группы В.
  • Подопечные Луческу упустили возможность попасть в плей-офф Лиги Европы, но сохраняют шансы продолжить выступления в Лиге конференций. Для этого им нужно обойти киприотов.
  • Матч первого круга с АЕКом завершился минимальным поражением "бело-синих" со счетом 0:1 .
Обратите внимание! Матч Лиги Европы АЕК Ларнака – Динамо состоится 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Автор: Сергій Шаховець