27 октября киевское Динамо на выезде сыграет против кипрского АЕКа из Ларнаки в матче 5-го тура Лиги Европы. "Бело-синих" в этом сражении устроит только победа.

К теме Киевляне висят на волоске от позора: Динамо нужно только побеждать АЕК в Лиге Европы

Наставник кипрского АЕКа Хосе Луис Ольтра провел пресс-конференцию накануне домашнего поединка против динамовцев. Испанский специалист отметил важность матча в Ларнаке для обеих команд.

"Завтрашняя игра – очень важная для нас. У нас есть исторический шанс выйти из группы. Нам противостоит очень хорошая команда, которая добавила по сравнению с прошлой нашей встречей. Игроки Динамо в хорошей форме, у них грамотный тренер.

Но я хочу видеть от своей команды смелую и идеальную игру. Мы не будем играть на ничью, хотя нас устраивает такой результат. Когда вы рассчитываете на ничью, то, скорее всего, проиграете. Поэтому наша единственная цель – победа".

Кроме того, испанец отметил потенциал киевлян, которые будут играть только на победу.

Конечно, сопернику нечего терять, но их целью изначально было пройти квалификацию. И именно поэтому они хотят победы",

– сказал наставник АЕКа.

Напомним, что после четырех сыгранных туров киевляне не набрали ни одного пункта и занимают последнюю строчку в турнирной таблице группы В.

Подопечные Луческу упустили возможность попасть в плей-офф Лиги Европы, но сохраняют шансы продолжить выступления в Лиге конференций. Для этого им нужно обойти киприотов.

Матч первого круга с АЕКом завершился минимальным поражением "бело-синих" со счетом 0:1 .

Обратите внимание! Матч Лиги Европы АЕК Ларнака – Динамо состоится 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.