Адвокат Марадоны назвал виновных в смерти легендарного футболиста
Источник:FOX Sports
Бывший адвокат Диего Марадоны Матиас Морла рассказал в прокуратуре, что стало причиной смерти аргентинского футболиста. Он убежден, что все произошло из-за халатности врачей.
"Его сердце взорвалось"
Матиас Морла подчеркнул, что врачи известного футболиста совершили много ошибок.
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Врачами было сделано много ошибок. Марадона умер, потому что его сердце взорвалось. Ранее я сообщил всем о состоянии Диего. Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, которая скопилась в теле,
– заявил Морла.
Также он назвал "сумасшедшим" решение семьи лечить Марадону дома. И подчеркнул, что необходимо было оставить известного футболиста в клинике.
Врачи требовали, чтобы Диего остался в больнице. Однако его родственники настаивали на своем, они разместили Марадону в частном доме в пригороде Буэнос-Айреса. За ним ухаживал нанятый медперсонал.
- Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
- Причиной смерти легендарного футболиста стала острая сердечная недостаточность.
- В смерти Марадоны обвинили семерых врачей. Следствие считает, что медицинские работники не должным образом заботились о пациенте