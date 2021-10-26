Адвокат Марадоны назвал виновных в смерти легендарного футболиста

Бывший адвокат Диего Марадоны Матиас Морла рассказал в прокуратуре, что стало причиной смерти аргентинского футболиста. Он убежден, что все произошло из-за халатности врачей.

"Его сердце взорвалось"

Матиас Морла подчеркнул, что врачи известного футболиста совершили много ошибок.

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Врачами было сделано много ошибок. Марадона умер, потому что его сердце взорвалось. Ранее я сообщил всем о состоянии Диего. Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, которая скопилась в теле,

– заявил Морла.

Также он назвал "сумасшедшим" решение семьи лечить Марадону дома. И подчеркнул, что необходимо было оставить известного футболиста в клинике.

Врачи требовали, чтобы Диего остался в больнице. Однако его родственники настаивали на своем, они разместили Марадону в частном доме в пригороде Буэнос-Айреса. За ним ухаживал нанятый медперсонал.