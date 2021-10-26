"Його серце вибухнуло"

Матіас Морла наголосив, що лікарі відомого футболіста зробили багато помилок.

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Лікарями було зроблено багато помилок. Марадона помер, бо його серце вибухнуло. Раніше я повідомив усім про стан Дієго. Але після його смерті ми зрозуміли, що це сталося через кількість води, яка скупчилася в тілі,

– заявив Морла.

Також він назвав "божевільним" рішення родини лікувати Марадону вдома. Та наголосив, що необхідно було залишити відомого футболіста в клініці.

Лікарі вимагали, аби Дієго залишився в лікарні. Проте його родичі наполягали на своєму, вони розмістили Марадону у приватному будинку в передмісті Буенос-Айреса. За ним доглядав найнятий медперсонал.