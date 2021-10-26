"Його серце вибухнуло"
Матіас Морла наголосив, що лікарі відомого футболіста зробили багато помилок.
До теми Сімох лікарів звинуватили в убивстві Дієго Марадони
Лікарями було зроблено багато помилок. Марадона помер, бо його серце вибухнуло. Раніше я повідомив усім про стан Дієго. Але після його смерті ми зрозуміли, що це сталося через кількість води, яка скупчилася в тілі,
– заявив Морла.
Також він назвав "божевільним" рішення родини лікувати Марадону вдома. Та наголосив, що необхідно було залишити відомого футболіста в клініці.
Лікарі вимагали, аби Дієго залишився в лікарні. Проте його родичі наполягали на своєму, вони розмістили Марадону у приватному будинку в передмісті Буенос-Айреса. За ним доглядав найнятий медперсонал.
- Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років.
- Причиною смерті легендарного футболіста стала гостра серцева недостатність.
- У смерті Марадони звинуватили сімох лікарів. Слідство вважає, що медичні працівники не належним чином дбали про пацієнта