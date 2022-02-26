Адресую всему миру – остановить войну, которую начала Россия, – Владимир Кличко

Украинские спортсмены активно демонстрируют свою гражданскую позицию. Владимир Кличко в очередной раз обратился к миру.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился ко всему миру с призывом действовать сейчас из-за вторжения войск Российской Федерации в Украину.

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Я Владимир Кличко. И я адресую всему миру – остановить эту войну, которую начала Россия. Сегодня мирные жители были обстреляны ракетами. Гражданские были убиты после военной операции. Это происходит в центре Европы,

– сказал Кличко.

"Нет времени ждать, потому что это может привести к гуманитарной катастрофе. Вы должны действовать сейчас, чтобы остановить агрессию России со всем, что у вас сейчас. Через час или завтра может быть поздно. Пожалуйста, действуйте сейчас. Не ждите. Остановите эту войну", – подчеркнул боксер.

Видеообращение Владимира Кличко