Був у клубі 20 років

Власник лондонського футбольного клубу виступив зі спеціальною заявою.

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"Протягом майже 20 років володіння Челсі я завжди розглядав свою роль як зберігача клубу, чия робота полягає у забезпеченні того, щоб ми були настільки успішними, наскільки ми можемо бути сьогодні, а також у створенні майбутнього, граючи позитивну роль у наших спільнотах", – сказав Абрамович.

За словами бізнесмена, він завжди ухвалював рішення, виходячи з інтересів клубу.

"Я, як і раніше, відданий цим цінностям. Ось чому сьогодні я передаю піклувальникам благодійного фонду Челсі керівництво та турботу про футбольний клуб. Я вважаю, що зараз вони перебувають у кращому становищі, щоб дбати про інтереси клубу, гравців, персоналу та вболівальників", – заявив він.