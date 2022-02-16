Абраменко установил уникальный рекорд благодаря "серебру" на Олимпиаде

Александр Абраменко не только принес Украине первую медаль на Олимпийских играх 2022. Украинец сумел побить рекорд, державшийся с 1994 года.

Абраменко самый старший призер Игр в лыжной акробатике

Абраменко стал самым возрастным призером зимних Олимпиад в лыжной акробатике. Украинец завоевал "серебро" в Пекине в 33 года 288 дней.

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Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Ллойду Ланглуа. На Олимпиаде в 1994 году он получил "бронзу" в 31 год и 105 дней.

Александр Абраменко превзошел его рекорд на 2 года и 183 дня.

Украинец второй самый старший призер во фристайле

Самым старшим призером Олимпийских игр во фристайле является норвежец Эудун Гренволл. На Играх в Ванкувере в 2010 году он завоевал бронзу в ски-кроссе.

На момент получения медали Гренволл было 33 года и 358 дней. Далее в рейтинге фристайлистов идет именно Абраменко.



Самые старшые призеры Олимпиад во фристайле / Графика Фото Sport.ua

Абраменко серебряный призер Пекина