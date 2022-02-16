Абраменко установил уникальный рекорд благодаря "серебру" на Олимпиаде
Источник:Sport.ua
Александр Абраменко не только принес Украине первую медаль на Олимпийских играх 2022. Украинец сумел побить рекорд, державшийся с 1994 года.
Абраменко самый старший призер Игр в лыжной акробатике
Абраменко стал самым возрастным призером зимних Олимпиад в лыжной акробатике. Украинец завоевал "серебро" в Пекине в 33 года 288 дней.
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Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Ллойду Ланглуа. На Олимпиаде в 1994 году он получил "бронзу" в 31 год и 105 дней.
Александр Абраменко превзошел его рекорд на 2 года и 183 дня.
Украинец второй самый старший призер во фристайле
Самым старшим призером Олимпийских игр во фристайле является норвежец Эудун Гренволл. На Играх в Ванкувере в 2010 году он завоевал бронзу в ски-кроссе.
На момент получения медали Гренволл было 33 года и 358 дней. Далее в рейтинге фристайлистов идет именно Абраменко.
Самые старшые призеры Олимпиад во фристайле / Графика Фото Sport.ua
Абраменко серебряный призер Пекина
- Александр Абраменко 16-го февраля получил для Украины первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Украинец завоевал "серебро" в лыжной акробатике.
- Абраменко – второй мультимедалист в истории Украины на зимних Олимпиадах. Это медаль стала для Украины 9-й за всю историю выступлений на зимних Олимпиадах.
- Александр – первый украинец, завоевавший медали на двух Олимпиадах подряд. В 2018 году он получил "золото".