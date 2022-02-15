Абраменко с результатом в топ-5 пробился в финал Олимпиады в Пекине

Украинский фристайлист Александр Абраменко после первой квалификации вышел в финал лыжной акробатики на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Абраменко показал 5-й результат и квалифицировался в финал. Финальные соревнования состоятся 16 февраля. Также Украину будут представлять Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк, сообщает 24 канал.

Смотрите также Не воспользовались шансом: Украина финишировала в топ-10 в мужской эстафете на Олимпиаде

Во второй квалификации будут добираться еще шесть спортсменов. В ней будут выступать украинцы Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк.

Первая квалификация

Сборная Украины не смогла выступить в командных соревнованиях в акробатике из-за коронавируса у Окипнюка и Котовского, в женских стартах не принимала участия Анастасия Новосад.

1. Ци Гуанпу (Китай) - 127,88

2. Цзя Цзунъян ( Китай) - 125,67

3. Ное Рот – Швейцария) - 123,08

4. Эрик Логран (США) - 121,24

5. Александр Абраменко (Украина) – 120,36

…

22. Александр Окипнюк (Украина) – 92,76

24. Дмитрий Котовский (Украина) – 73,89