Абраменко рассказал о талисмане, который помог получить "серебро" на Олимпиаде-2022
Источник:Суспільне Спорт
Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал единственную награду для Украины на Олимпиаде. Спортсмен завоевал серебро в лыжной акробатике.
Удивительный талисман
У главного тренера сборной Украины по фристайлу Энвера Аблаева есть счастливая лопата, окрашенная в сине-желтый флаг. По словам Абраменко, она считается талисманом команды.
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Это началось с Пхенчхана, все тренеры, чтобы не путаться со своими лопатами, как-то выделяют их. И тренер тоже решил так сделать, и уже после Кореи эта лопата попала в объективы камер, и стали говорить, что это наш талисман. Как оказывается, это на самом деле так и есть,
– сказал Александр.
Фото с талисманом команды / Фото из фейсбука Абраменко
Александр Абраменко: что известно о спортсмене
- Абраменко – олимпийский чемпион Пхенчхана-2018. В Корее он получил единственную награду для Украины.
- На Играх-2022 Александр получил серебро. Пока это тоже единственная медаль для "сине желтых".
- Александр стал самым успешным украинским олимпийцем и вторым мультимедалистом в истории на Зимних Олимпиадах.
- До этой Олимпиады только одной спортсменке удавалось получить две медали на Зимних Играх. Биатлонистка Вита Семеренко выиграла золото и бронзу на Олимпиаде-2014.