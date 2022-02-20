Абраменко рассказал о талисмане, который помог получить "серебро" на Олимпиаде-2022

Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал единственную награду для Украины на Олимпиаде. Спортсмен завоевал серебро в лыжной акробатике.

Удивительный талисман

У главного тренера сборной Украины по фристайлу Энвера Аблаева есть счастливая лопата, окрашенная в сине-желтый флаг. По словам Абраменко, она считается талисманом команды.

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Это началось с Пхенчхана, все тренеры, чтобы не путаться со своими лопатами, как-то выделяют их. И тренер тоже решил так сделать, и уже после Кореи эта лопата попала в объективы камер, и стали говорить, что это наш талисман. Как оказывается, это на самом деле так и есть,

– сказал Александр.

Фото с талисманом команды / Фото из фейсбука Абраменко

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