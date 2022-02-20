Удивительный талисман

У главного тренера сборной Украины по фристайлу Энвера Аблаева есть счастливая лопата, окрашенная в сине-желтый флаг. По словам Абраменко, она считается талисманом команды.

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Это началось с Пхенчхана, все тренеры, чтобы не путаться со своими лопатами, как-то выделяют их. И тренер тоже решил так сделать, и уже после Кореи эта лопата попала в объективы камер, и стали говорить, что это наш талисман. Как оказывается, это на самом деле так и есть,
– сказал Александр.

Фото с талисманом команды / Фото из фейсбука Абраменко

Александр Абраменко: что известно о спортсмене

  • Абраменко – олимпийский чемпион Пхенчхана-2018. В Корее он получил единственную награду для Украины.
  • На Играх-2022 Александр получил серебро. Пока это тоже единственная медаль для "сине желтых".
  • Александр стал самым успешным украинским олимпийцем и вторым мультимедалистом в истории на Зимних Олимпиадах.
  • До этой Олимпиады только одной спортсменке удавалось получить две медали на Зимних Играх. Биатлонистка Вита Семеренко выиграла золото и бронзу на Олимпиаде-2014.