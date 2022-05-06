98-летний украинский теннисист представлял честь страны на чемпионате мира в США

Леонид Станиславский покинул родной Харьков, ежедневно обстреливаемый оккупантами. Возрастной теннисист сыграл под сине-желтым флагом на чемпионате мира во Флориде.

Станиславский: Для меня большая честь играть в США и представлять Украину

98-летний украинский теннисист принял участие на чемпионате мира среди ветеранов старше 65 лет. Соревнования прошли в Палм-Бич (штат Флорида).

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Леонид Станиславский признался, что ему сложно выступать в США, потому что в его родной стране продолжается война против России. Для теннисиста выступление на таком турнире за океаном является честью. Тем более что Станиславский представлял родную страну.

Украинец рассказал о встрече с украинскими друзьями. Харьковчанин ощущает поддержку американцев, вставших на сторону Украины.

Для меня великая честь сейчас играть в теннис в США и представлять Украину. День назад я встретил двух украинских друзей по имени Катя и Элистер, и они подарили мне украинский флаг. Я почувствовал, что Украина стала ближе,

– сказал украинский теннисист.

Станиславский заметил, что не представляет свою жизнь без тенниса.

К сожалению, уже в первом матче украинец проиграл представителю США Джорджу Маккейби в категории матчей 90+. Станиславский, который был на восемь лет старше своего соперника, смог взять у оппонента всего два гейма. В итоге – 1:6, 1:6 по двум сетам.

"Мне понравилось играть с американцем, который моложе меня на восемь лет, и он позволил мне почувствовать себя сильнее. Мне нелегко здесь быть. Не забывайте о моем возрасте, мне 98, но я пытался быть сильным", – добавил теннисист-рекордсмен.

Напомним, что недавно 98-летний теннисист осуществил свою мечту – сыграл на одном корте против бывшей второй ракетки мира из Польши Агнешки Радванской. Поединок имел благотворительную цель. Все вырученные средства рекордсмен отдал на помощь пострадавшим от войны украинским детям.

Кто такой Леонид Станиславский