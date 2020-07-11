На что вы обращаете внимание при выборе кроссовок: на материал или на подошву, а возможно на бренд? О том, как выбрать кроссовки и на что обращать внимание в первую очередь – читайте в нашем материале.

Выбирать обувь для спорта надо во второй половине дня, когда нога слегка меняет свой размер, и ближе к вечеру немного увеличивается, отмечает Intersport-Bucha. Важно 10 видов кроссовок для разных нужд: как выбрать правильно 9 признаков качества кроссовок В основном, легкие кроссовки – это фирменные. Обувь должна иметь ровные швы, а также снаружи и изнутри не должно быть видно клея. Задняя часть, "задник", в качественной обуви – жесткий. Носок упругий. Внешняя кромка оснащена валиком. В качественной обуви стельки съемные, а под ними должны быть видны швы. Подошва ни в коем случае не должна быть в виде решетки, только многослойная. Язычок вшит с двух сторон. Проверка на гибкость должна показать, что подошва не "ломается" в середине. 9 признаков качества кроссовок / Инфографика 24 канала Примерка Если внешний и внутренний вид кроссовок вам подходит, а также он отвечает всем 9 признакам, то переходим к правильной примерке: Мерить спортивную обувь нужно обязательно на обе ноги.

Надевайте сразу носки, в которых собираетесь заниматься спортом.

Выбирать и примерять обувь лучше во второй половине дня, когда нога немного увеличивается. Важно: между носком кроссовка и пальцем ноги не должно быть больше 0,5 сантиметра. Это обезопасит ногу от скольжения и соответственно от травм.

Носок и пятка в качественных моделях достаточно жестко фиксированы. Это защищает ступню от скольжения внутри.