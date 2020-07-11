9 ознак якості кросівок: інфографіка
На що ви звертаєте увагу при виборів кросівок: на матеріал чи на підошву, а можливо на бренд? Про те, як обрати кросівки та на що звертати увагу в першу чергу – читайте у нашому матеріалі.
Обирати взуття для спорту потрібно в другій половині дня, коли нога злегка змінює свій розмір і ближче до вечора трохи збільшується, зазначає Intersport-Bucha.
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9 ознак якості кросівок
- В основному, легкі кросівки – це фірмові.
- Взуття має мати рівні шви, а також ззовні та зсередини немає бути видно клею.
- Задня частина, "задник", у якісному взутті жорсткий.
- Носок пружний.
- Зовнішня крайка оснащена валиком.
- У якісному взутті устілки знімні, а під ними має бути видно шви.
- Підошва ні в якому разі не має бути у вигляді решітки, тільки багатошарова.
- Язичок вшитий з двох боків.
- Перевірка на гнучкість має показати, що підошва не "ламається" в середині.
9 ознак якості кросівок / Інфографіка 24 каналу
Примірка
Якщо зовнішній і внутрішній вигляд кросівок вам підходить, а також він відповідає усім 9 ознакам, то переходимо до правильної примірки:
- Міряти спортивне взуття потрібно обов’язково на обидві ноги.
- Вдягайте одразу шкарпетки, в яких плануєте займатись спортом.
- Обирати і приміряти взуття краще в другій половині дня, коли нога трохи збільшується. Важливо: між носком кросівка і пальцем ноги не повинно бути більше 0,5 сантиметра. Це убезпечить ногу від ковзання, і відповідно від травм.
- Носок і п’ята в якісних моделях досить жорстко фіксовані. Це захищає ступню від ковзання всередині.