На що ви звертаєте увагу при виборів кросівок: на матеріал чи на підошву, а можливо на бренд? Про те, як обрати кросівки та на що звертати увагу в першу чергу – читайте у нашому матеріалі.

Обирати взуття для спорту потрібно в другій половині дня, коли нога злегка змінює свій розмір і ближче до вечора трохи збільшується, зазначає Intersport-Bucha.

Важливо 10 видів кросівок для різних потреб: як обрати правильно

9 ознак якості кросівок

В основному, легкі кросівки – це фірмові. Взуття має мати рівні шви, а також ззовні та зсередини немає бути видно клею. Задня частина, "задник", у якісному взутті жорсткий. Носок пружний. Зовнішня крайка оснащена валиком. У якісному взутті устілки знімні, а під ними має бути видно шви. Підошва ні в якому разі не має бути у вигляді решітки, тільки багатошарова. Язичок вшитий з двох боків. Перевірка на гнучкість має показати, що підошва не "ламається" в середині.



9 ознак якості кросівок / Інфографіка 24 каналу

Примірка

Якщо зовнішній і внутрішній вигляд кросівок вам підходить, а також він відповідає усім 9 ознакам, то переходимо до правильної примірки: