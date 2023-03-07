Дорогой Тимощука: УАФ вынесет решение по футболистам, продолжающим играть в РФ

Сотрудничество со страной-агрессором дорого обойдется бывшим украинским футболистам, предавшим свою Родину. Соответствующее решение может быть принято в ближайшие дни.

9 марта Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрит дела о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры рядом игроков, продолжающих выступать в России.

Читайте также Из "героя новороссии" вдруг стал "преступником": в Донецке "задержали" убийцу украинского футболиста

Предатели получат наказание

Речь идет об экс-игроке сборной Украины Дмитрии Иванисене, Марке Мампассе, Денисе Кулакове, Даниле Сагуткине и Игоре Калинине. Эти футболисты продолжили свое сотрудничество с футбольными клубами страны-агрессора после полномасштабного вторжения России в Украину.

Характерно, что Иванисеня и Кулаков одно время были игроками национальной сборной Украины, а Мампасси, Сагуткин и Калинин играли за молодежную и юношеские команды "сине-желтых".

Кстати, зимой Мампасси покинул свою новую родину, где так мечтал играть и перебрался в Турцию. Экс-футболист Шахтера на правах аренды выступает за Антальяспор.

Напомним, ранее УАФ лишила всех титулов и званий бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука. Кроме того, предатель попал в санкционный список

, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.