9 березня Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розгляне справи щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри низкою гравців, які продовжують виступати в Росії.

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Зрадники отримають покарання

Мова йде про ексгравця збірної України Дмитра Іванісеню, Марка Мампассі, Дениса Кулаков, Данила Сагуткіна та Ігоря Калініна. Ці футболісти продовжили свою співпрацю з футбольними клубами країни-агресора після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Характерно, що Іванісеня та Кулаков у свій час були гравцями національної збірної України, а Мампассі, Сагуткін та Калінін грали за молодіжну та юнацькі команди "синьо-жовтих".

До речі, взимку Мампассі покинув свою нову батьківщину, де так мріяв грати та перебрався до Туреччини. Ексфутболіст Шахтаря на правах оренди нині виступає за Антальяспор.

Нагадаємо, раніше УАФ позбавила всіх титулів та звань колишнього капітана збірної України Анатолія Тимощука. Крім того, зрадник потрапив до санкційного списку, який підписав президент України Володимир Зеленський.