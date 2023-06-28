Борьба с поклонниками Гитлера: в Италии футболистам запретили играть под 88 номером

Правительство страны вместе с федерацией усиливает борьбу за антисемитизм. Два игрока известных клубов будут вынуждены сменить игровые номера.

В прошлом сезоне в чемпионате Италии возник скандал, связанный с антисемитизмом. На матче между Лацио и Ромой один из болельщиков "орлов" надел футболку с 88-м номером и фамилией "Гитлерсон".

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Кроме того, нескольких фанатов поймали на исполнениях нацистских поздравлений. Правительство страны вместе с итальянской федерацией футбола решило усилить борьбу с дискриминацией.

Начиная с сезона 2023-2024 футболистам Серии А запретят одевать футболки с 88 номером. Это правило является частью борьбы с антисемитизмом в Италии. Также федерация усугубит наказание за любые проявления нацизма на трибунах.

88 – кодовый символ нацизма и приветствие "Хайль, Гитлер" (Heil Hitler), поскольку буква H – восьмая в латинском алфавите. Также 88 слов было использовано в одной из самых известных цитате Гитлера из его книги "Mein Kampf".

Отметим, что в прошлом сезоне в чемпионате Италии только два игрока играли под 88 номером. Речь о хавбеке Аталанты Марио Пашаличе и полузащитнике Лацио Тому Башиче.

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Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Италии стал Наполи. "Партенопеи" выиграли Скудетто впервые за 32 года. К прошлым двум чемпионствам был причастен легендарный Диего Марадона.