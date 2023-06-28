Минулого сезону в чемпіонаті Італії виник скандал, пов'язаний із антисемітизмом. На матчі між Лаціо та Ромою один із вболівальників "орлів" вдягнув футболку із 88 номером та прізвищем "Гітлерсон".

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Крім того, декількох фанатів зловили на виконаннях нацистських привітань. Уряд країни разом із італійською федерацією футболу вирішили посилити боротьбу із дискримінацією.

Починаючи із сезону 2023-2024, футболістам Серії А заборонять вдягати футболки із 88 номером. Це правило є частиною боротьби з антисемітизмом в Італії. Також федерація посилить покарання за будь-які прояви нацизму на трибунах.

88 – кодовий символ нацизму та привітання "Хайль, Гітлер" (Heil Hitler), оскільки літера H – восьма в латинській абетці. Також 88 слів було використано у найвідомішій цитаті Гітлера з його книги "Mein Kampf".

Відзначимо, що минулого сезону в чемпіонаті Італії лише двоє гравців грали під 88 номером. Мова про хавбека Аталанти Маріо Пашаліча та півзахисника Лаціо Тому Башича.

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Нагадаємо, що минулого сезону чемпіоном Італії став Наполі. "Партенопеї" виграли Скудетто вперше за 32 роки. До минулих двох чемпіонств був причетний легендарний Дієго Марадона.