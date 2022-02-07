80-миллионный новичок Ювентуса Влахович забил гол в первом же матче: видео

Ювентус в воскресенье, 6 февраля, победил на собственном поле Верону. Оба гола в этом матче забили новички команды.

Голы в дебютном матче

Во время зимнего трансферного окна Ювентус приобрел нападающего Душана Влаховича. Сколько заплатили за него – окончательно неизвестно. Сумма колеблется до 70 до 81,6 миллионов евро. И именно он забил гол в дебютном матче, сообщает 24-й канал.

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На 13-й минуте Влахович воспользовался пасом из глубины поля от Дибалы, а выйдя к воротам соперника, перекинул голкипера. Мяч влетел за линию ворот под самую штангу.

А уже во втором тайме отличился еще один новичок "старой сеньоры" – полузащитник Денис Закария. Он перешел в команду из менхенгладбахской Боруссии. Для него это тоже был дебютный матч.

Видеообзор матча Ювентус – Верона