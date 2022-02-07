Голи в дебютному матчі

Під час зимового трансферного вікна Ювентус придбав нападника Душана Влаховича. Скільки саме заплатили за нього = остаточно невідомо. Сума коливається до 70 до 81,6 мільйона євро. І саме він забив гол в дебютному матчі, повідомляє 24 канал.

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На 13-й хвилині Влахович скористався пасом з глибини поля від Дибали, а вийшовши до воріт суперника, перекинув голкіпера. М'яч влетів за лінію воріт попід саму штангу.

А вже у другому таймі відзначився ще один новачок "старої сеньйори" – півзахисник Деніс Закарія. Він перейшов до команди з менхенгладбахської Боруссії. Тож для нього це теж був дебютний матч.

Відеоогляд матчу Ювентус – Верона