8 золотых наград: Украинки выиграли медальный зачет на чемпионате Европы по водным видам спорта
Источник:Вадим Гутцайт
Сборная Украины по синхронному плаванию поразила всех на чемпионате Европы. Украинки выиграли 8 золотых наград и победили в медальном зачете.
В общей сложности на чемпионате Европы 2022 в Риме украинки были представлены в 8 дисциплинах из 12 (не были представлены в соревнованиях смешанных пар и мужском соло). И в каждом наши спортсменки продемонстрировали самые лучшие результаты – 8 золотых наград.
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Команда завоевала золотые медали в комбинации, гайлайте, технической и произвольной программах. Марта Федина завоевала 2 золота в технической и произвольной программах. Марина и Владислава Алексиевы победили в технической и произвольной программе дуэтов.
Благодаря этому наша команда заняла первое место в медальном зачете. Второй стали хозяйки турнира – итальянцы, у которых четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды. Третьими стали представители сборной Испании с четырьмя серебряными наградами.
До этого лучший результат украинская команда показала в 2020 году. Тогда наши спортсменки тоже завоевали 8 медалей – 4 золотых и 4 серебряных и стали вторыми в медальном зачете.