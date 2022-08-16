Загалом на чемпіонаті Європи 2022 в Римі українки були представлені у 8 дисциплінах з 12 (не були представлені у змаганнях змішаних пар і чоловічому соло). І в кожному наші спортсменки продемонстрували найкращі результати – 8 золотих нагород.

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Команда здобула золоті медалі у комбінації, гайлайті, технічній і довільній програмах. Марта Федіна здобула 2 золота у технічній і довільній програмах. Марина і Владислава Алексіїви перемогли у технічній і довільній програмах дуетів.

Завдяки цьому наша команда посіла перше місце у медальному заліку. Другою стали господарки турніру – італійці, в яких чотири золоті, шість срібних та дві бронзові нагороди. Третіми стали представники збірної Іспанії з чотирма срібними нагородами.

До цього найкращий результат українська команда показала у 2020 році. Тоді наші спортсменки теж завоювали 8 медалей – 4 золоті та 4 срібні та стали другими у медальному заліку