7-летняя девочка, пострадавшая от ракетных обстрелов Киева, занималась художественной гимнастикой

Утром 26 июня российские войска обстреляли ракетами Киев. Одна из них попала в многоэтажку в украинской столице, в результате чего пострадала семилетняя девочка.

Ракетный удар по Киеву был нанесен около 6:26 утра воскресенья. По предварительным данным, четыре российские ракеты попали в Киев. Еще две ракеты, выпущенные оккупантами, удалось сбить системе ПВО.

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Одна из ракет попала в многоэтажку в Киеве. Этажи от седьмого до девятого в этом доме частично разрушены. Кроме того, вспыхнул пожар площадью около 300 квадратных метров. Остальные этажи тоже повреждены. Во всем доме были выбиты окна.

Среди пострадавших оказалась и семилетняя девочка, ее спасатель достали из-под завалов. После этого ее доставили в "Охматдет", где ей провели операцию. Сейчас ребенок находится в нормальном состоянии и при сознании.

Пострадавшая девочка занималась художественной гимнастикой в спортивном клубе Golden Dream.

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В общей сложности количество пострадавших в результате ракетного удара по этому дому – шесть человек. Один человек погиб.

Среди пострадавших – и мать девочки. 35-летнюю женщину тоже пришлось извлекать из-под завалов. Она – гражданка России, которая вышла замуж за украинца и воспитывала вместе с ним дочь. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Хирург Киевской городской больницы №17 Владимир Галак отмечал, что во время госпитализации женщина была в сознании, однако находилась в состоянии оглушения. Травмированной была оказана помощь, и сейчас ее жизни тоже ничего не угрожает.

До этого была информация, что отец девочки мог погибнуть во время ракетного удара. Однако погиб ли именно он, пока доподлинно неизвестно.

Ракетный удар по Киеву 26 июня: главное

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву утром 26 июня. Четыре ракеты попали в столицу Украины в 6:26. К тому времени была объявлена воздушная тревога.

В общей сложности по Киеву было выпущено шесть ракет, но две из них сбили. Обломки одной из них упали вблизи села в окрестностях Киева.

Ракеты россияне запускали ракеты из акватории Каспийского моря из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. По всей вероятности, для обстрела были использованы ракеты Х-101. Они летят, прижимаясь к земле, что значительно усложняет их обнаружение для наших сил ПВО. В то же время, такие ракеты несут дополнительную опасность, ведь неоднократно фиксировали их полет на низкой высоте над критическими объектами, среди которых и атомные электростанции.

При этом ракеты, которыми обстреливают Киев – одни из самых дорогих в России. Одна такая ракета стоит около 5 миллионов долларов.

Еще одной пострадавшей в результате ракетного удара стала женщина, которая была вынуждена бежать из Северодонецка, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Смотрите видео об актуальной информации о ракетных обстрелах Киева 26 июня