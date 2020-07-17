Шестирічний хлопчик на ім'я Бріджер Уокер врятував сестру від нападу собаки. За такий вчинок Всесвітня боксерська організація (WBC) визнала його почесним чемпіоном.

Бріджер врятував свою молодшу сестру, на яку напала розлючена собака. Хлопчик сам підставився під удар, отримавши численні травми обличчя. Ця історія сталася 9 липня, пише 24 канал.

Як все було: 6-річний хлопчик врятував маленьку сестру від нападу собаки: деталі та моторошні фото

"Ми нагородили шестирічного Бріджера Уокера званням почесного чемпіона WBC за його сміливі дії, які відображають найкращі людські якості. Бріджер, ти герой!" – йдеться в офіційному Twitter-акаунті WBC.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero pic.twitter.com/L2FqL0K4vw — World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020

Що відомо про героїчний вчинок Бріджера Уокера

Історія сміливого 6-річного хлопчика із США Бріджера Уокера сколихнула весь світ. Днями в мережі з'явилась інформація, що він захистив свою молодшу сестру від нападу німецької вівчарки і тим самим постраждав сам. Вчинок маленького американця вразив навіть голлівудських зірок, тому вони звернулись до нього із своїм захопленням.

Наразі 4-річна сестра Бріджера почувається добре, в той час як її брату наклали аж 90 швів на обличчя. Хлопчик має не лише великий шрам на обличчі, а й синці. Втім, він впевнено констатує, що: "Якщо хтось з нас повинен померти, то нехай це буду я".