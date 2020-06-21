571 удар: чемпион Наваррете после двух нокдаунов отправил соперника в зрелищный нокаут – видео
Вчера, 20 июня, в Мехико, в главном поединке вечера бокса 25-летний чемпион мира в первом полулегком весе Эммануэль Наваррете уверенно победил техническим нокаутом Уриэля Лопеса. Сопернику изрядно досталось от мексиканца.
В нетитульном поединке Наваррете удалось отпраздновать победу в шестом раунде, пишет 24 канал.
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Два нокдауна
В пятом раунде Наваррете отправил соперника в нокдаун ударом в корпус, а в шестом после очередного нокдауна от удара в корпус рефери остановил поединок.
Все короткие видео с матчей выложил Top Rank Boxinng в Twitter.
Согласно данным CompuBox, Наваррете нанес 571 удар, из них 190 были точными, а его соперник Лопес сделал 252 удара, из них лишь 49 точных.
Также в этот вечер состоялись еще два поединка. Эдвин Паломарес победил Карлоса Орнеласа техническим нокаутом в пятом раунде, а Серхио Санчес одним ударом победил Густаво Пенью и отправил соперника в нокаут в третьем раунде.