Вчора, 20 червня, у Мехіко, в головному поєдинку вечора боксу 25-річний чемпіон світу в першій напівлегкій вазі Еммануель Наваррете впевнено переміг технічним нокаутом Уріеля Лопеса. Супернику неабияк дісталось від мексиканця.

У нетитульному поєдинку Наваррете вдалось святкувати перемогу у шостому раунді, пише 24 канал.

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Два нокдауни

У п'ятому раунді Наваррете відправив суперника в нокдаун ударом в корпус, а в шостому після ще одного нокдауну від удару в корпус рефері зупинив поєдинок.

Усі короткі відео із поєдинків виклав Top Rank Boxinng у Twitter.

Bringing a new perspective between the ropes to your screen tonight.



Ref cam look #NavarreteLopez | Live NOW on ESPN pic.twitter.com/6bOOJkaWey — Top Rank Boxing (@trboxing) June 21, 2020

Navarrete finishes Lopez in the 6th for a TKO-6 victory in Mexico City

pic.twitter.com/2DzIIZeuxC — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) June 21, 2020

Згідно з даними CompuBox, Наваррете завдав 571 удар, з них 190 були влучними, а його суперник Лопес викинув 252 удари, із них лише 49 влучних.

Також цього вечора відбулись ще два поєдинки. Едвін Паломарес переміг Карлоса Орнеласа технічним нокаутом в п'ятому раунді, а Серхіо Санчес одним ударом переміг Густаво Піньей та відправив суперника у нокаут у третьому раунді.