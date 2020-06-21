571 удар: чемпіон Наваррете після двох нокдаунів відправив суперника у видовищний нокаут – відео
Вчора, 20 червня, у Мехіко, в головному поєдинку вечора боксу 25-річний чемпіон світу в першій напівлегкій вазі Еммануель Наваррете впевнено переміг технічним нокаутом Уріеля Лопеса. Супернику неабияк дісталось від мексиканця.
У нетитульному поєдинку Наваррете вдалось святкувати перемогу у шостому раунді, пише 24 канал.
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Два нокдауни
У п'ятому раунді Наваррете відправив суперника в нокдаун ударом в корпус, а в шостому після ще одного нокдауну від удару в корпус рефері зупинив поєдинок.
Усі короткі відео із поєдинків виклав Top Rank Boxinng у Twitter.
Згідно з даними CompuBox, Наваррете завдав 571 удар, з них 190 були влучними, а його суперник Лопес викинув 252 удари, із них лише 49 влучних.
Також цього вечора відбулись ще два поєдинки. Едвін Паломарес переміг Карлоса Орнеласа технічним нокаутом в п'ятому раунді, а Серхіо Санчес одним ударом переміг Густаво Піньей та відправив суперника у нокаут у третьому раунді.