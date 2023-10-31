И здесь не обошлось без упоминания об украинском футболе. Удивительный голевой эпизод произошел в поединке Брашов – Виторул. А его автором стал Йонел Пырву, который в свои 53 года может дать солидный мастер-класс молодым футболистам, пишет 24 Канал.

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Убивает даже после окончания карьеры футболиста

Румынский тренер Брашова пришел на помощь своей команде, которая столкнулась с серьезными кадровыми потерями. В тот момент Пырву решил доказать всем, что возраст не играет роли на футбольном поле, а приобретенные умения могут и не потеряться с годами.

Бывший полузащитник, закончивший свою карьеру футболиста еще в июле 2006-го, помог команде в домашней игре против Виторула.

Пырву получил мяч и решился на удар из-за пределов штрафной. На вид к воротам было около 25 метров. Играющий тренер красивым ударом поразил владение соперника, а траектория полета мяча придает эффектность этому неожиданному голу.

Видео гола тренера Брашова

Пырву даже после окончания профессиональной карьеры футболиста продолжает забивать. Отметим, что как раз его нынешний клуб стал последним в его карьере профессиональным игроком.

Благодаря этому голу Брашов закончил первый тайм, ведя со счётом 2:0. Во втором тайме Виторул забил дважды, а финальный свисток зафиксировал боевую ничью 2:2.

Для Брашова это первый набранный балл за 10 туров. К этому матчу клуб Пырву пропустил 36 голов и забил всего 2 мяча. Брашов занимает последнее 10 место в турнирной таблице третьей по силе лиги Румынии.

К слову. В футбольной карьере Йонел Пырву присутствует украинский след. С июля 2000 по январь 2005 с перерывами румын выступал за запорожский Металлург и Таврию.