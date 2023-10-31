І тут не обійшлось без нагадування про український футбол. Дивовижний гольовий епізод стався у поєдинку Брашов – Віторул. А його автором став Йонел Пирву, який у свої 53 роки може дати солідний майстер-клас молодим футболістам, пише 24 Канал.

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Забиває навіть після закінчення кар'єри футболіста

Румунський тренер Брашова прийшов на поміч своїй команді, яка зіткнулась із серйозними кадровими втратами. У той момент Пирву вирішив довести усім, що із вік не грає ролі на футбольному полі, а набуті вміння можуть і не загубитись із роками.

Колишній півзахисник, який закінчив свою кар'єру футболіста ще у липні 2006-го, допоміг команді у домашній грі проти Віторула.

Пирву отримав м'яч та наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. На вигляд до воріт було близько 25 метрів. Граючий тренер красивим ударом вразив володіння суперника, а траєкторія польоту м'яча додає ефектності цьому несподіваному голу.

Відео голу тренера Брашова

Пирву навіть після закінчення професійної кар'єри футболіста продовжує забивати. Відзначимо, що якраз його нинішній клуб став останнім у його кар'єрі професійного гравця.

Завдяки цьому голу Брашов закінчив перший тайм, ведучи із рахунком 2:0. Щоправда, у другому таймі Віторул забив двічі, а фінальний свисток зафіксував бойову нічию 2:2.

Для Брашова це перший набраний бал за 10 турів. До цього матчу клуб Пирву пропустив 36 голів та забив лише 2 м'ячі. Брашов посідає останнє 10-те місце у турнірній таблиці третьої за силою ліги Румунії.

До слова. У футбольній кар'єрі Йонел Пирву присутній український слід. Із липня 2000-го по січень 2005-го із перервами румун виступав за запорізький Металург та Таврію.