Легендарний 53-річний американський боксер Майк Тайсон продовжує активну підготовку до свого повернення в ринг.

Тайсон на своїй сторінці Instagram опублікував нове відео тренування. "Залізний Майк" потужно б'є по лапах і непогано рухається, як для 53 років.

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