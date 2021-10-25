500 тысяч долларов за победу над Динамо, – Федецкий рассказал о премии от Ахметова

В украинском футболе нередки случаи, когда владельцы футбольных клубов стимулируют другие команды для победы над соперниками. Особенно когда речь идет о Динамо и Шахтере. Так в свое время владелец "горняков" Ринат Ахметов заплатил футболистам Карпат 500 тысяч долларов за победу над Динамо.

Историю о таком щедром вознаграждении рассказал тогдашний защитник Карпат Артем Федецкий.

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По его словам, тогда Шахтер и Динамо вели борьбу за чемпионство. Команды шли почти одинаково. Хотя их еще ждала очная встреча. Накануне игры к Федецкому лично позвонил Ринат Ахметов. И предложил вознаграждение, если Карпаты обыграют Динамо – 500 тысяч долларов. 300 тысяч долларов футболисты могли получить, если львовский клуб матч против киевлян закончит вничью.

Федецкий предложение от Ахметова донес игрокам клуба и тренерскому штабу. Команду в то время возглавлял Олег Кононов.

Матч Карпаты – Динамо состоялся 24 апреля 2010 года. Карпаты тогда минимально победили 1:0. Единственный гол в матче забил Батиста. А Динамо с 39-й минуты играло в меньшинстве после удаления Романа Зозули.

После этого матча футболисты Карпат получили три дня выходных. 26 апреля у Федецкого день рождения. Его по телефону лично поздравил Ахметов. И сказал, что деньги за победу над Динамо привезли на базу.

500 тысяч долларов забирать он отправился с вратарем команды Андреем Тлумаком. По его словам, деньги тогда получили все, кто работал в клубе – не только футболисты, но и стражи, повара и уборщики.

В этом сезоне Шахтер стал чемпионом. В предпоследнем туре "горняки" дома обыграли Динамо и на шесть очков опередили киевлян.