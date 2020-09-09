50 оттенков серого: звездную российскую теннисистку подвесили за ноги – реакция фанатов
Пятикратная победительница турниров "Большого шлема" теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото из домашней тренировки.
Снимок экс-первая ракетка мира опубликовала в инстаграме. На нем ноги Шараповой закреплены вверху на специальном тренажере, а сама спортсменка стоит на голове.
Смотрите также: Шарапова ушла из тенниса: подсчитали заработки россиянки за всю ее карьеру
Самым популярным комментарием стал – "50 оттенков серого?". Это название эротического романа и снятого по нему фильма. Один из пользователей в ответ к этому комментарию отметил: "Я тоже так подумал". Впрочем, были и те, кто написали, что данный тренажер полезен для спины.
Достижения Марии Шараповой
- Шарапова выиграла пять турниров Большого шлема в одиночном разряде.
- В 2004 году в 17-летнем возрасте отпраздновала победу на Уимблдоне, где в финале победила Серену Уильямс.
- Через два года, в 2006 году, выиграла Открытый чемпионат США, победив Жюстин Энен-Арденн в финале.
- В 2008 году победила на Australian Open, преодолев в полуфинале первую ракетку мира Жюстин Энен, а в финале сербку Ану Иванович.
- В 2012 году празднует победу на Ролан Гаррос, победив итальянку Сару Эррани;
- В 2014 вновь побеждает на Ролан Гаррос, преодолев румынку Симону Халеп.
Выбор редакции
-
Поветкин о протестах в Беларуси: хотят поссорить народы братские, что уже сделали с Украинойсегодня , 11:59
-
Сборная Украины в тяжелом матче победила Швейцарию в элитном дивизионе Лиги наций: видео3 сентября , 23:16
-
"Ты что, бл*, попутался": Ломаченко в церкви в США напал на Редкача7 сентября , 09:04