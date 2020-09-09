Пятикратная победительница турниров "Большого шлема" теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото из домашней тренировки.

Снимок экс-первая ракетка мира опубликовала в инстаграме. На нем ноги Шараповой закреплены вверху на специальном тренажере, а сама спортсменка стоит на голове.

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Самым популярным комментарием стал – "50 оттенков серого?". Это название эротического романа и снятого по нему фильма. Один из пользователей в ответ к этому комментарию отметил: "Я тоже так подумал". Впрочем, были и те, кто написали, что данный тренажер полезен для спины.

Достижения Марии Шараповой