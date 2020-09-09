50 відтінків сірого: зіркову російську тенісистку підвісили за ноги – реакція фанатів
П'ятиразова переможниця турнірів "Великого шолома" тенісистка Марія Шарапова опублікувала фото з домашнього тренування.
Знімок експерша ракетка світу опублікувала в інстаграмі. На ньому ноги Шарапової закріплені вгорі на спеціальному тренажері, а сама спортсменка стоїть на голові.
Дивіться також: Шарапова пішла з тенісу: підрахували заробітки росіянки за всю її кар'єру
Найпопулярнішим коментарем став – "50 відтінків сірого?". Це назва еротичного роману і знятого по ньому фільму. Один з користувачів у відповідь до цього коментарю зазначив: "Я теж так подумав". Втім, були і ті, хто написали, що даний тренажер корисний для спини.
Досягнення Марії Шарапової
- Шарапова виграла п'ять турнірів Великого шолому в одиночному розряді.
- У 2004 році в 17-річному віці відсвяткувала перемогу на Вімблдоні, де у фіналі перемогла Серену Вільямс.
- Через два роки, у 2006 році, виграла Відкритий чемпіонат США, перемігши Жустін Енен-Арден у фіналі.
- У 2008 році перемогла на Australian Open, подолавши у півфіналі першу ракетку світу Жустін Енен, а у фіналі сербку Ану Іванович.
- В 2012 році святкує перемогу на Ролан Гаррос, перемігши італійку Сару Еррані;
- У 2014 знову перемагає на Ролан Гаррос, здолавши румунку Сімону Халеп.