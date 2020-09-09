П'ятиразова переможниця турнірів "Великого шолома" тенісистка Марія Шарапова опублікувала фото з домашнього тренування.

Знімок експерша ракетка світу опублікувала в інстаграмі. На ньому ноги Шарапової закріплені вгорі на спеціальному тренажері, а сама спортсменка стоїть на голові.

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Найпопулярнішим коментарем став – "50 відтінків сірого?". Це назва еротичного роману і знятого по ньому фільму. Один з користувачів у відповідь до цього коментарю зазначив: "Я теж так подумав". Втім, були і ті, хто написали, що даний тренажер корисний для спини.

Досягнення Марії Шарапової