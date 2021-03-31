Уругвайский нападающий Себастьян Абреу в очередной раз сменил клубную прописку. Он теперь будет выступать за Суд Америка, который станет его 31 клубом за карьеру.

О подписании соглашения с Себастьяном Абреу сообщает официальный сайт клуба.

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Благодаря переходу в Суд Америка, Абреу побил собственный же рекорд. Эта команда стала 31-й в карьере игрока. При этом за некоторые команды он выступал не один раз. Но мало где задерживался дольше, чем на два сезона. А за Насьональ он выступал три раза. В большинстве из этих клубов нападающий играл под номером "13".

В целом он выступал за такие клубы

Уругвай: Дефенсор, Насьйональ, Сентраль Эспаньол, Бостон Ривер, Суд Америка,

Аргентина: Сан-Лоренсо, Ривер Плейт, Росарио Сентраль,

Испания: Депортиво, Реал Сосьедад,

Бразилия: Гремио, Ботафого, Фигейренсе, Бангу, Рио-Бранку, Атлетик,

Мексика: Текос, Крус Асуль, Америка Мехико, Дорадос де Синалоа, Монтеррей, Сан-Луис, УАНЛ Тигрес,

Израиль: Бейтар,

Греция: Арис,

Эквадор: Аукас,

Парагвай: Соль де Америка,

Сальвадор: Санта-Текла,

Чили: Депортес Пуэрто-Монт, Аудакс Итальяно, Магальянес.

За свою карьеру Абреу успел выступать и за сборную Уругвая. Всего с 1996 по 2012 год он провел 70 матчей, забив 26 голов.

В 2011 году со сборной Уругвая он торжествовал на Копа Америка.

А за год до этого, в 2010 году дошел до полуфинала чемпионата мира в ЮАР. И именно он забил один из послематчевых пенальти в ворота Ганы в четвертьфинальном поединке. Исполнил он удар в стиле "паненка". На этом турнире сборная Уругвая заняла четвертое место.