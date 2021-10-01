Про смерть футболіста повідомляє пресслужба його колишньої команди.

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"Вихованець чернігівського клубу провів небагато матчів саме за Десну, але свій слід в історії футбольної Чернігівщини залишив. Максим практично до останніх днів свого життя брав участь в футбольних матчах, в тому числі граючи і за ветеранів Десни", – йдеться в заяві клубу.

Що відомо про Маркелова

Вихованець чернігівського клубу також захищав кольори Авангарду (Ровеньки), Соколу (Золочів), Полісся (Житомир), Дністра (Овідіополь), Полісся (Добрянка), Ніжина, Гірника (Кривий Ріг), Газовика-ХГВ (Харків) та інших.

Ігрову кар'єру завершив у 2015 році. В останні роки він працював в якості тренера в ДЮСШ ФК Чернігів.