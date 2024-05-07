По стопам Бьорндалена: 41-летний австриец замахнулся на рекорд легендарного норвежца

Австриец Симон Эдер не собирается завершать карьеру. 41-летний спортсмен намерен выступить на Олимпийских играх 2026 года.

Двукратный олимпийский призер по биатлону Симон Эдер продолжит карьеру в следующем сезоне. Об этом рассказал сам австрийский биатлонист.

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Симон Эдер рассказал, как долго планирует выступать

В феврале Эдеру, пятикратному медалисту мирового первенства, исполнился 41 год. Прошлый сезон он закончил в топ-30 общего мужского зачета – на 30-й строчке.

Сам Эдер не скрывает, что уже чувствует приближение конца карьеры биатлониста. Однако настроен продолжить выступления до Олимпийских игр 2026.

В апреле я составил список плюсов и минусов относительно продолжения карьеры, и в итоге плюсы перевесили. Конечно, Олимпиада-2026 – это долгосрочная цель, которая иногда возникает в мыслях, но сейчас мы полностью концентрируемся на главном событии следующего сезона – чемпионате мира", – сказал Эдер.

Симон Эдер выступает на уровне Кубка мира с 2006 года. На его счету 20 подиумов в личных гонках, 2 серебра и 3 бронзы на чемпионатах мира, а также серебро и бронза Олимпийских игр.

Одним из самых возрастных биатлонистов в истории биатлона был мегатитулований норвежец Уле-Айнар Бьорндален, который ушел из спорта в 44 года.