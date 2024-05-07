Дворазовий олімпійський призер з біатлону Сімон Едер продовжить кар'єру в наступному сезоні. Про це розповів сам австрійський біатлоніст.

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Сімон Едер розповів, як довго планує виступати

У лютому Едеру, п'ятиразовому медалісту світової першості, виповнився 41 рік. Минулий сезон він закінчив у топ-30 загального чоловічого заліку – на 30-й сходинці.

Сам Едер не приховує, що вже відчуває наближення кінця кар'єри біатлоніста. Проте налаштований продовжити виступи до Олімпійських ігор 2026.

У квітні я склав список плюсів і мінусів щодо продовження кар’єри, і в результаті плюси переважили. Звичайно, Олімпіада-2026 – це довгострокова мета, яка іноді виникає у думках, але зараз ми повністю концентруємося на головній події наступного сезону – чемпіонаті світу", – сказав Едер.

Сімон Едер виступає на рівні Кубка світу з 2006 року. На його рахунку 20 подіумів в особистих гонках, 2 срібла та 3 бронзи на чемпіонатах світу, а також срібло та бронза Олімпійських ігор.

Довідка. Одним із найбільш вікових біатлоністів в історії біатлону був мегатитулований норвежець Уле-Айнар Бйорндален, який пішов зі спорту в 44 роки.