4 нокдауна за раунд: хорватский динамит Хргович брутально забил Радоньича – видео

В Австралии на арене Worthersee Stadium 11 сентября состоялось боксерское шоу. В главном событии хорват Филипп Хргович избил черногорца Марко Радоньича.

Рефери остановил избиение

Хорватский призер Олимпийских игр 2016 года одержал победу техническим решением рефери. Последний решил остановить избиение черногорца.

Смотрите также Украинский боксер Сиренко нокаутировал россиянина Устинова в первом раунде: видео

Уже во втором раунде Радоньич четыре раза побывал на канвасе ринга. Но рефери почему-то решил не останавливать поединок и позволил Хрговичу продолжить издеваться над соперником.

Радоньич продолжил падать и в третьем раунде. На этот раз рефери не выдержал, остановив бой еще до начала четвертой трехминутки.

Усик следующий?