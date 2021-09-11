Рефери остановил избиение

Хорватский призер Олимпийских игр 2016 года одержал победу техническим решением рефери. Последний решил остановить избиение черногорца.

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Уже во втором раунде Радоньич четыре раза побывал на канвасе ринга. Но рефери почему-то решил не останавливать поединок и позволил Хрговичу продолжить издеваться над соперником.

Радоньич продолжил падать и в третьем раунде. На этот раз рефери не выдержал, остановив бой еще до начала четвертой трехминутки.

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