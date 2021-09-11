Рефері зупинив побиття

Хорватський призер Олімпійських ігор 2016 року здобув перемогу технічним рішенням рефері. Останній вирішив зупинити побиття чорногорця.

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Уже в другому раунді Радоньїч чотири рази побував на канвасі рингу. Та рефері чомусь вирішив не зупиняти поєдинок і дозволив Хрговичу продовжити знущатися із суперника.

Радоньїч продовжив падати і в третьому раунді. Цього разу рефері не витримав, зупинивши бій ще до початку четвертої трихвилинки.

Усик наступний?