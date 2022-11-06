На 73-й хвилині за рахунку 1:3 на користь Гурніка за справу взяв Подольскі. Погонь втратила м'яч на частині поля суперника, Лукас підхопив передачу, подивився у сторону воріт господарів та пробив, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Коноплянка нагадав про себе: українець віддав крутий асист у чемпіонаті Польщі – відео

37-рінчий ветеран запалює у Польщі

Схоже, що голкіпер Погоні, який далеко вийшов за межі свого штрафного, не був готовим до такого повороту подій. Подольскі зі своєї частини поля забив у ворота господарів. Лукас у свої 37 років дав майстер-клас молоді.

Неймовірний гол німецького нападника із польським корінням поставив красиву крапку у матчі – 1:4, розгромна перемога Гурніка.

Гол Подольскі у ворота Погоні: дивіться відео

Гурнік після 15 зіграних матчів посідає 10-ту позицію у турнірній таблиці польської першості. Клуб із Забже набрав 20 очок.

Погонь із 26 пунктами йде четвертим.

Цікаво! Подольскі виступає за Гурнік із липня 2021 року. У сезоні-2022/2023 провів 13 поєдинків, у яких забив 4 голи та зробив 6 результативних передач. Контракт із польським клубом розрахований до кінця червня 2023 року.