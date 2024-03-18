Поєдинок за повноцінний титул WBC у першій середній вазі між українцем Сергієм Богачуком та американцем Себастьяном Фундорою скасовано. Наш співвітчизник отримає нового суперника.

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Богачук отримає нового суперника у чемпіонському поєдинку

Причина в тому, що Фундора 30 березня замінить Кіта Турмана в бою проти чемпіона WBO у першій середній вазі Тимофія Цзю. Турман отримав травму біцепса на тренуванні.

Очікується, що Сергій Богачук, який є володарем пояса WBC Continental Americas у першій середній вазі та претендентом на основний титул чемпіона світу за версією Світової боксерської ради, отримає нового суперника. Ім'я опонента, що замінить Фундору, поки невідомо.

Важливо. Чемпіонський поєдинок Богачука має відбутися 30 березня в межах першого вечора боксу Premier Boxing Champions на Amazon Prime Video. У випадку перемоги Богачук стане другим після Усика українським чинним чемпіоном світу в професіональному боксі.

Нагадаємо, Богачук здобув на професіональному рингу 23 перемоги, всі – нокаутом. Однак, на жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.