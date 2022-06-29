Ровно год назад сборная Украины феерически вышла в 1/4 финала Евро-2020: историческое видео

Ровно год назад, 29 июня 2021 года сборная Украины провела один из лучших матчей команды на уровне чемпионата Европы. В тот день "сине-желтые" обыграли Швецию.

Невероятный день в памяти украинских фанатов

Украинская сборная встретилась со Швецией на стадии 1/8 финала Евро-2020. На 27-й минуте Александр Зинченко классно поймал на ногу мяч после передачи Андрея Ярмоленко и мощно ударил по воротам соперника. Левый защитник Манчестер Сити размочил нули на табло – 0:1, пишет 24 канал.

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В конце первого тайма Швеция сравнила цифры на табло благодаря Эмилю Форсбергу. В основное время сборные не определили победителя встречи, поэтому команды перевели матч в дополнительные 15-минутные таймы. В течение 30 минут не могли сменить цифры на табло 1:1.

На 120+1 минуте Артем Довбик, который до сих пор не был на первых планах в сборной, стал автором победного гола. Нападающий головой замкнул передачу с фланга и вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020. В итоге – 1:2.

Видео голов матча Швеция – Украина

Тогда подопечные еще Андрея Шевченко издали одну из своих лучших игр в истории сборной. Уже в следующей стадии чуда не произошло. Англия разгромила украинцев со счетом 0:4 и завершила путь нашей сборной на Евро-2020.

Напомним, что именно после этого чемпионата Европы Андрей Шевченко покинул мостик главного тренера "сине-желтых".