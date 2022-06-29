Неймовірний день у пам'яті українських фанатів

Українська збірна зустрілась зі Швецією на стадії 1/8 фіналу Євро-2020. На 27-й хвилині Олександр Зінченко класно зловив на ногу м'яч після передачі Андрія Ярмоленка та потужно вгатив по воротах суперника. Лівий захисник Манчестер Сіті розмочив нулі на табло – 0:1, пише 24 канал.

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Наприкінці першого тайму Швеція зрівняла цифри на табло завдяки Емілю Форсбергу. В основний час збірні не визначили переможця зустрічі, тому команди перевели матч у додаткові 15-хвилинні тайми. Протягом 30 хвилин не могли змінити цифри на табло 1:1.

Аж на 120+1 хвилині Артем Довбик, який до цього часу не був на перших планах у збірній, став автором переможного голу. Нападник головою замкнув передачу з флангу та вивів збірну України у чвертьфінал Євро-2020. У підсумку – 1:2.

Відео голів матчу Швеція – Україна

Тоді підопічні ще Андрія Шевченка видали одну зі своїх найкращих ігор в історії збірної. Вже у наступній стадії дива не сталось. Англія розгромила українців із рахунком 0:4 та закінчила шлях нашої збірної на Євро-2020.

Нагадаємо, що саме після цього чемпіонату Європи Андрій Шевченко покинув місток головного тренера "синьо-жовтих".