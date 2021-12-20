Причина смерти неизвестна

О смерти Янга стало известно 19 декабря. Пока причины смерти американского бойца не сообщаются.

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Первым трагическое известие сообщил тренер Джордана по боксу Дерик Сантос.

Жизнь бросает вызовы. Я очень расстроен. Сегодня за 20 минут до нашего боя мне позвонили по телефону и сообщили, что один из моих подопечных, которых я учил боксу, умер. Я тихонько вышел из раздевалки, нашел темный уголок и разрыдался. Я не мог в это поверить, я слышал его голос в голове. Я стоял удивленный, прежде чем собрался, чтобы сделать свою работу. Я полюбил Джордана,

– сказал Сантос.

Тренер добавил, что недавно общался с Янгом о планах на 2022 год.

"Всего несколько недель назад мы с ним говорили о том, какой крутой будет 2022-й и он хотел как можно быстрее вернуться к тренировкам, залечив небольшую травму. Он был на позитиве, и я был искренне за него рад. Мы вместе с надеждой смотрели в будущее после его большой победы в последнем поединке", – отметил специалист.

Впоследствии информацию о смерти Янга подтвердили в American Top Team и PFL.

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