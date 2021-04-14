Причиной для дисквалификации 26 футболистов стало обращение Службы безопасности Украины. Оказалось, что 26 профессиональных футболистов сыграли за две команды, которые были организованы на захваченных территориях.

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Девять украинцев сыграли в матче против сборной так называемой "Республики Абхазия". При этом сам матч состоялся в Сухуми, который является оккупированным российскими войсками грузинским городом. Этот матч состоялся 25 сентября 2020 года.

Еще 17 игроков представляли команду на так называемом турнире "Лига братских народов". Его тоже организовали в Сухуми, и матчи здесь продолжались с 8 по 12 декабря 2020 года.

Имена дисквалифицированных футболистов

За действия и поведение, которое вредит репутации футбола, Контрольно-дисциплинарный комитет запретил осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную т. д), пожизненно 26 футболистам. Среди них:

Станислав Гарненко, Евгений Федотов, Артем Пархоменко, Евгений Охмат, Савелий Томазов, Ярослав Махно, Андрей Лагода, Артем Бессалов и Владислав Фролов, которые выступали за сборную оккупантов Донецкой области.

Сергей Асьмаев, Марк Белавин, Сергей Жарый, Андрей Ткачєв, Владислав Рябчинский, Александр Варванин, Александр Майборода, Руслан Коновалов, Алексей Яковленко, Алексей Еремин, Сергей Циндрик, Иван Рудницкий, Вячеслав Бебенин, Сергей Дрыга, Евгений Наумов, Михаил Захаров и Иван Зубахин, которые выступали за команду "Восток-уголь" из оккупированной Луганщины.



Упомянутые лица могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 (десяти) дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

Отметим, что Артем Бессалов в свое время выступал за Николаев. А Александр Варванин имеет опыт выступлений в белорусском клубе Крумкачи и юношескую команду Олимпика. Что касается Ивана Рудницкого, то он в свое время выступал в Первой лиге за Звезду и Суммы.