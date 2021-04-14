Причиною для дискваліфікації 26 футболістів стало звернення Служби безпеки України. Виявилося, що 26 професійних футболістів зіграли за дві команди, які були організовані на захоплених територіях.

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Дев'ятеро українців зіграли у матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія". При цьому сам матч відбувся в Сухумі, яке є окупованим російськими військами грузинським містом. Цей матч відбувся 25 вересня 2020 року.

Ще 17 гравців представляли команду на так званому турнірі "Ліга братських народів". Його теж організували в Сухумі, і матчі тут тривали з 8 по 12 грудня 2020 року.

Імена дискваліфікованих футболістів

За дії та поведінку, яка шкодить репутації футболу, Контрольно-дисциплінарний комітет заборонив здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), довічно 26 футболістам. Серед них:

Станіслав Гарненко, Євген Федотов, Артем Пархоменко, Євген Охмат, Савелій Томазов, Ярослав Махно, Андрій Лагода, Артем Бессалов та Владислав Фролов, які виступали за збірну окупантів Донецької області.

Сергій Асьмаєв, Марко Бєлавін, Сергій Жарий, Андрій Ткачєв, Владислав Рябчинський, Олександр Варванін, Олександр Майборода, Руслан Коновалов, Олексій Яковленко, Олексій Єрьомін, Сергій Циндрик, Іван Рудницький, В'ячеслав Бєбєнін, Сергій Дрига, Євген Наумов, Михайло Захаров та Іван Зубахін, які виступали за команду "Схід-вугілля" з окупованої Луганщини.

Згадані особи можуть оскаржити дане рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше 10 (десяти) днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.

Відзначимо, що Артем Бєссалов свого часу виступав за Миколаїв. А Олександр Варванін має досвід виступів у білоруському клубі Крумкачи та юнацьку команду Олімпіка. Щодо Івана Рудницького, то він свого часу виступав у Першій лізі за Зірку та Суми.