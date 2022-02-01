Загалом до заявки потрапило 26 гравців. Двоє з них представляють іноземні чемпіонати. Це Віталій Лялька зі словацького Пряшова та Михайло Чіканцев зі шведського Калікса.

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Планувалося, що під час цього збору команда зіграє матчі "Єврочелленджу", але потенційні суперники нашої команди вирішили утриматися від поїздки в Україну з огляду на епідеміологічну ситуацію та через ризик початку бойових дій на території нашої держави через російську військову агресію.

Зверніть увагу! 31 січня під час засідання Радбезу ООН у США заявили, що Росія спрямовує ще більше сил до кордону з Україною. Там стверджують, що це відбувається "просто зараз".

Тому збір носитиме виключно підготовчий характер, з теоретичними заняттями, відеоаналізом попередніх поєдинків і щоденними тренуваннями на льоду.

Розширений список кандидатів у національну збірну на лютий 2022 року

Воротарі: Сергій Писаренко (Дніпро), Дмитро Кубрицький (Сокіл), Семен Майко (БСФК)

Оборонці: Олександр Александров (Харківські Берсерки), Денис Матусевич, Олександр Горлушко, Всеволод Толстушко (всі – Кременчук), Владислав Герцик, Іван Сисак (обидва – Сокіл), Сергій Логач, Артем Гребеник (обидва – БСФК), Євген Ратушний (Дніпро)

Нападники: Віктор Андрущенко, Роман Благий, Дмитро Німенко, Євген Фадєєв, Михайло Сімчук, Денис Гончаренко, Богдан Ступак (всі – Сокіл), Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко (всі – Кременчук), Віталій Лялька (Пряшів, Словаччина), Михайло Чіканцев (Калікс, Швеція), Денис Бородай, Ярослав Панченко (обидва – БСФК)

Збори в Києві стануть черговим етапом підготовки збірної України до чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться 25 квітня – 1 травня в польському Катовіце. Суперниками українців будуть команди Литви, Польщі, Естонії, Японії і Сербії.